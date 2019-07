“தல-க்கு இப்படியொரு நிலைமையா!”- தோனியை மீம்ஸ்களால் வறுத்தெடுத்த நெட்டிசன்ஸ்

ஆப்கான் போட்டியில் தோனி 52 பந்துகளுக்கு 28 ரன்கள் எடுத்தார். ஜாதவ் 68 பந்துகளுக்கு 52 அடித்தார்.

இது குறித்து இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மைக்கெல் வாகன், “ரிஷப் பன்ட்க்கு பதில் கேதார் ஜாதவ் விளையாடினால், தொடர்ந்து மற்ற நாடுகள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்” என்று கேலி செய்யும் விதத்தில் பதிவிட்டார். அவரது பதவிக்குப் பலரும் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

பலர் மீம்ஸ்கள் மூலம் தங்களது ஆதங்கங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள்.



The rest of the world will be delighted if Kedar Jadhav continues to play ahead of Rishab Pant ... !! #CWC19 #JustSaying — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 22, 2019

MS Dhoni & Kedar Jadhav at the crease pic.twitter.com/z2tgtsnwud — Bhuti Khawenze Kaloku (@Sundiata_X) June 22, 2019

Ball to Dhoni and Jadhav - pic.twitter.com/0fjpGNUvAb — Swagshank (@zZoker) June 22, 2019

Dhoni shouldn't have retired from test cricket pic.twitter.com/MpCZg3qtqK — kathukuran thalaivarae (@Kumaran67033664) June 22, 2019

Welcome Kedar Jadhav to Thala's test cricket academy. — Shaurya Karasi (@KarasiShaurya) June 22, 2019

2 seasons at CSK and Dhoni has ruined Kedar Jadhav's batting. Has lost all his fluency and sometimes plays dotballs deliberately and not necessarily on merit — Kunal (@RunMUFC) June 22, 2019

#INDvAFG #CWC2019

Kedar Jadhav and Dhoni's Innings speed against Afghanistan - pic.twitter.com/uVHaRACRhi — N I T I N (@theNitinWalke) June 22, 2019

Kedar Jadhav coming in after Kohli gets out... #INDvAFG pic.twitter.com/mMhuPzQVWh — please don't (@feministChokri) June 22, 2019

Dhoni going back to pavilion after scoring 7(32) pic.twitter.com/GG0DdLJoMz — Maithun (The Fauxy) (@Being_Humor) June 22, 2019

I seriously think Dhoni does not deserve all this trolling. Remember his role is to take the match deep. It was Kedar Jadhav who played a slow andselfish inning which added up pressure on Dhoni. #INDvAFG #Dhoni — Average Joe (@shubhamargade9) June 22, 2019