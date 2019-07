ஒருநாள் போட்டியின் சிறந்த பேட்ஸ்மேன் ரோஹித் - ரவி சாஸ்திரி புகழாரம்

ஐசிசி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் ரவிசாஸ்த்ரி இதனை தெரிவித்தார். மேலும், இந்த தொடரில் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதாகவும் கூறினார்.

உலகக் கோப்பையில் 5 சதங்கள் அடித்த ஒரே வீரர் என்ற பெருமையை ரோஹித் பெற்றுள்ளார். இதன்மூலம் 2015ல் சங்ககாரா நிகழ்த்திய சத சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

ரோஹித் ஒருநாள் போட்டிகளில் சிறப்பான வீரர் என்றும், அதனால் தான் அவரால் 3 இரட்டை சதங்களை அடிக்க முடிந்துள்ளது என்றும் கூறினார் சாஸ்த்ரி.

அதேபோல ஷமியின் ஹாட்ரிக்கை பாராட்டிய அவர் ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தியதில் ஷமியின் பங்களிப்பு அதிகம் என்றார்.

"I thought god was in England's dressing room that day. Hope if we play England next, he sits in ours."#TeamIndia coach Ravi Shastri talks through each of India's #CWC19 matches before the crunch semi-final clash against New Zealand. pic.twitter.com/I1HCDzfpPo