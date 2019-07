முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜேசன் ராய் மற்றும் ஜானி பேரிஸ்டோ ஆகியோர் அதிரடியான துவக்கத்தை தந்தனர். இந்தியாவிற்காக கே எல் ராகுலுக்கு பதிலாக ரவீந்திர ஜடேஜா பீல்டிங் செய்து கொண்டிருந்தார்.

அப்போது ஜேசன் ராய் அடித்த பந்தை லாங் ஆன் திசையில் பீல்டிங் செய்து கொண்டிருந்த ஜடேஜா அட்டகாசமாக பிடித்து ராயை அவுட் செய்தார். முதல் விக்கெட்டுக்கு ராய் – பேரிஸ்டோ இணை 160 ரன்கள் குவித்தது.

What a brilliant effort by Ravindra jadeja to dismiss Jason roy. Superp catch at boudry line. Diving infront. Giving happiness to us. Thanks Jadeja.

#INDvENG #INDvsWI pic.twitter.com/IZV2MANOkj — ABDUL ALEEM (@abdulaleem8) June 30, 2019

Ravindra jadeja after realising he has been taken into squad for fielding

#INDvENG pic.twitter.com/gnU0qOrQjj — Mr. Bakchod (@Batrajikalonda) June 30, 2019

What a great moment. #Jai ho Sir ravindra jadeja pic.twitter.com/I0TcXBfUS6 — Lalit kumar choudhary (@Lalitku56343491) June 30, 2019

ஜடேஜாவின் இந்த அமர்க்களாமான கேட்சை சமூக வலைதளங்களில் மக்கள் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளனர்.

இங்கிலாந்து அணி 337 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் துவக்க வீரர் ஜானி பேரிஸ்டோ சதம் அடித்து அசத்தினார். ஜேசன்ராய் மற்றும் பென் ஸ்டோக்ஸ் அரைசதம் அடித்தனர். இந்தியாவிற்காக முகமது சமி ஐந்து விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார்.