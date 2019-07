''இந்தியா - பாகிஸ்தான் மேட்சில் மழைதான் வெற்றி பெறும்'' - சொயிப் அக்தர் கணிப்பு!!

உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாளை நடைபெறும் போட்டியில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த உலகக்கோப்பை தொடரில் மழையால் 4 ஆட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அவற்றில் இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையிலான ஆட்டமும் ஒன்றாகும். இதனால் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது. இந்தியா - பாகிஸ்தானில் எந்த அணி வலுவானது என்ற விவாதம் ஒருபக்கம் இருந்தாலும், மழையால் ஆட்டம் பாதிக்கப்பட்டு விடக் கூடாது என்பதுதான் ரசிகர்களின் முக்கிய கவலையாக உள்ளது.



Sunday looking a bit like this. Haha#PAKvIND #CWC19 pic.twitter.com/rTO70ru6UY