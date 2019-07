“இந்திய பேட்டிங்கில் 4வது இடம் இவருக்குத்தான்”- யுவராஜ் சொல்லும் வீரர் யார் தெரியுமா?

இந்த ஆட்டத்தில் ரிஷப் பன்ட், 4வது இடத்தில் களமிறக்கிவிடப்பட்டார். அவரும் அதிரடியாக 48 ரன்கள் குவித்து, அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார். உலகக் கோப்பைத் தொடர் ஆரம்பித்ததில் இருந்து, ‘இந்திய அணிக்காக யார் 4வது இடத்தில் களமிறங்குவார்?' என்று கேள்வி தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வந்தது. அந்த இடத்தில் கே.எல்.ராகுல், விஜய் ஷங்கர், ஹர்திக் பாண்டியா போன்றோர் முதலில் இறக்கிவிடப்பட்டனர். ஆனால், எந்த ஒரு வீரரும் தொடர்ச்சியாக அந்த இடத்தில் இறக்கிவிடப்படவில்லை. ஆனால், கடந்த இரண்டு போட்டிகளாக பன்ட், அந்த இடத்தில் இறங்கி கலக்கிவருகிறார்.

இப்படிப்பட்ட சூழலில்தான், சமீபத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங், “நமது அணியின் 4வதாக களமிறங்கப் போகும் வீரரை நாம் அடையாளம் கண்டுவிட்டோம் என்று நினைக்கிறேன். ரிஷப் பன்ட்தான் அது. அவரை முறையாக வழி நடத்துவோம்” என்று கருத்து கூறியுள்ளார்.

I think finally we have found our no 4 batsman for the future ! Let's groom him properly yeah ! @RishabPant777