தோனி ரன் அவுட் குறித்து ஐசிசி ட்விட்; கடும் கோபத்தில் இந்திய ரசிகர்கள்!

ஐசிசி இந்த வசனத்தை டெர்மினேட்டர் தொடரில் இருந்து எடுத்து பதிவிட்டாலும், ரசிகர்கள் இதை எளிமையான கமெண்ட்டாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை.

ICC delete this - pic.twitter.com/MBcndA9FAy — Pranjul Sharma (@Pranjultweet) July 10, 2019

@ICC don't give us repeatedly heartbreak plz. We can't bear it now. I have been crying for more 3-4 hrs.... — sandeep chamoli (@sandeepchamoli9) July 10, 2019

Seems like @ICC is happiest now India is out — Akash D (@Akash30868750) July 10, 2019

அந்த ஓவரின் மூன்றாவது பந்து வீசப்பட்ட போது, தோனி ஸ்ட்ரைக்கில் இருந்தார், இன்னொரு பக்கம் புவனேஷ்வர் குமார் இருந்தார்.மறுமுனையில் புவனேஷ்வர் குமார் இருந்ததால், தோனி ஸ்ட்ரைகிற்கு வர எண்ணி ரன் ஓடி அவுட் ஆனார்.

அந்த பந்தை மார்டின் கப்தில் நேரடியாக ஸ்டம்பிற்கு அடித்தார். இதனால், தோனி அவுட் ஆகி வெளியேறினார்.

அதற்கு முன்பாக தோனி மற்றும் ஜடேஜா இருவரும் இந்தியாவை வெற்றி பெற செய்யும் முனைப்பில் ஆடினர்.

இந்தியாவுக்கு 240 ரன்கள் இலக்காக அமைக்கப்பட்டது. இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களை ஹென்றி மற்றும் போல்ட் வெளியேற்றினர். மிடில் ஆர்டர் வீரர்களை இடது கை வீரர் சாண்ட்னர் வெளியேற்றினார்.