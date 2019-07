கைவிடப்பட்ட இந்தியா-நியூசிலாந்து போட்டி: மீம்ஸ்களால் நிறைந்த சமூக வலைத்தளம்!

இந்திய கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் லோகோவை மாற்ற சொல்லி ரசிகர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

@BCCI disappointment for all Indian fan due to weather..#ind VS nz pic.twitter.com/Ne28xgpjfr — Ajay paikra (@Ajaypaikra13) June 13, 2019

Cricket fans: Hey, ICC we have waited for 4 years for CWC, please select a venue with cricket friendly weather.#INDvsNZ #CWC19

*Le ICC:- pic.twitter.com/ksre0wBep9 — Happy S (@PunnErr) June 13, 2019

Fans : Wow. Bolt vs Boomrah today



Rain: Hold my beer #INDvsNZ #CWC19 — Abhishek (@abhi8504) June 13, 2019

Exclusive pic of #Cricket fans around the world waiting for the match to start. #CWC2019 #IndvsNZ pic.twitter.com/dqdJxB7tOc — Shafana Hussain (@phenomenal_mess) June 13, 2019

சில நேரலைகளின் தகவல்படி, மழை பெய்யத் தொடங்கியதும் ரசிகர்கள் பலர் மைதானத்தை விட்டும் வெளியேறியுள்ளனர்.

2019 உலகக் கோப்பையில் ஏற்கெனவே இரண்டு போட்டிகள் தடைப்பட்டது, இப்போது மூன்றாவது முறையாக இன்னொரு போட்டியும் கைவிடப்பட்டுள்ளது. மேக மூட்டத்துடன் இருந்தது தான் முதலில் இந்தியா நியூசிலாந்து போட்டி தாமதமாக காரணமாக இருந்தது.

இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் ஒரு தோல்வியை கூட சந்திக்காத அணியாக உள்ளது. ஆனால், நியூசிலாந்து அணி மூன்று போட்டிகளை சந்தித்துள்ளதால், புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னிலையில் உள்ளது.

2015ம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையை சேப்பியனான நியூசிலாந்து அணி, இந்தத் தொடரில் ஶ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தியுள்ளது. அதேபோல் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நடப்பு சேப்பியனான ஆஸ்திரேலியாவையும் வீழ்த்தியுள்ளது.