உலகக் கோப்பைக்கு இங்கிலாந்தின் ரெட்ரோ சீருடை!

எனினும் இங்கிலாந்து வேகப்பந்துவீச்சாளர் ப்ராட், "இது அழகான சீருடை" என்று வர்ணித்துள்ளார்.

உலகக் கோப்பை போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மே 30 உலகக் கோப்பை போட்டிகள் துவங்க உள்ள நிலையில் 3 மாற்றங்களை இங்கிலாந்து அணி செய்துள்ளது. ஜோ டேன்லி மற்றுக் டேவிட் வில்லி ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர். ஆர்ச்சருக்கு இடமில்லை என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது. ஆர்ச்சர், லியம் டாவ்சன் மற்றும் ஜேம்ஸ் வின்ஸ் ஆகியோரை தற்போது மாற்றியுள்ளது.

A beautiful kit to lift the World Cup in — Stuart Broad (@StuartBroad8) May 21, 2019

உலகின் நம்பர் 1 அணியாக இங்கிலாந்து விளங்குகிறது. 2015 உலகக் கோப்பையில் முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறிய பின்பு எழுச்சி பெற்று முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.

இந்த தொடரில் எங்களுக்கு தகுதியான இடத்தில் நாங்கள் உள்ளோம் சிறப்பாக ஆடி கோப்பையை வெல்வோம் என்று கேப்டன் மோர்கன் கூறியுள்ளார்.

2015 உலகக் கோப்பைக்கு பின்பு ஒருநாள் போட்டிகளின் அதிக ரன்களை இருமுறை குவித்து அசத்தியது. பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 444/3 என்ற ஸ்கோரையும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 481/6 என்ற ஸ்கோரையும் எட்டி சாதனை படைத்தது.