தோனி ஓய்வு குறித்த யூகங்கள் வைத்து கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் தோனிகாக ட்விட் செய்து வந்தனர்.

We need you mahi..INDIA need you...we even can't think cricket without you.

India will not get another MSD....

Please don't even think about your retirement. Always in support of you.@msdhoni #donotretiredhoni pic.twitter.com/AyTQGy76ji — Sarang Joshi (@SarangJoshi98) July 11, 2019

Dhoni wanted to be no 4 couple of years back but Ravi Shastri and others never agreed.

Kept searching for no 4 but couldn't find even till today. Sent Dhoni at 7 in semi-final

At this age, Dhoni was and is an ideal number 4 who can give stability to team

#donotretiredhoni pic.twitter.com/g3uPKaUTfN — Bharat Army (@bhartarmy) July 11, 2019

He is and will always with nation #donotretiredhoni pic.twitter.com/5rAolYfo6h — Sunanda Chhatbar (@ChhatbarSunanda) July 11, 2019

#donotretiredhoni please sir please I'm believe in Number & you are truly legend and fighter #MSDlove and forever inspiring to every youth please sir do not retire pic.twitter.com/Fl9Gc8Jqj5 — Sunil Prajapati (@Imsunil122) July 11, 2019

I created my twitter account 4 years ago, but this is my 1st tweet..... I came here for one man who is the heart of billion of fans.... We can't even imagine your retirement for now. Please play till t20 WC Mahi. India needs you. Please stay.#donotretiredhoni pic.twitter.com/WrsX6uQPw4 — Prem Kumar (@PremKum70119559) July 11, 2019

டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. 50 ஓவர் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 239 ரன்கள் எடுத்தது. புவனேஷ்வர் குமார் இந்திய அணிக்காக 3 மூன்று விக்கெட்டுகள் எடுத்து, 10 ஓவரில் 43 ரன்கள் விட்டுகொடுத்தார்.

இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர், ரோஹித் ஷர்மா, கே எல் ராகுல் மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் தலா ஒரு ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். 10வது ஓவர் முடிவில் தினேஷ் கார்த்திக் 24 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார்.

240 என்ற இலக்கை நோக்கி ஆடத் தொடங்கிய இந்தியா, 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றது. 49.3 ஓவருக்கு அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்து 221 ரன்கள் எடுத்தது. இந்தப் போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக மேட் ஹென்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இந்த வெற்றி மூலம் நியூசிலாந்து அணி உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு சென்றுள்ளது. இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டி ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையில் வரும் விழானன்று நடைப்பெறவுள்ளது.