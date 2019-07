“உலகக் கோப்பைக்கு தேர்வு செய்யப்படாததால்…”- மனம் திறந்த ரிஷப் பன்ட்!

“உலகக் கோப்பை அணியில் தேர்வு செய்யப்படாத போது, நான் எதையோ ஒன்றை சரியாக செய்யவில்லை என்று நினைத்தேன். அதை நேர்மறையாக எடுத்துக் கொண்டு எனது ஆட்டத்தில் கவனம் செலுத்தினேன். அதைத் தொடர்ந்துதான் ஐபிஎல் தொடரில் நன்றாக விளையாடினேன். நான் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்தேன்.

எல்லோருக்கும் ஒரே கனவுதான். இந்தியாவை உலகக் கோப்பையில் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்பதே அது. அப்படிப்பட்ட சூழலில் தவானுக்கு பதில் அழைக்கப்பட்ட போது, நான் என் தாயுடன் இருந்தேன். அவரிடம்தான் இது குறித்து முதலில் தெரிவித்தேன். அவர் நேராக கோயிலுக்குத்தான் சென்றார்.

ஒரு கிரிக்கெட் வீரராக, உலகக் கோப்பை இந்திய அணியில் இடம் பெற வேண்டும் என்பது எனது நெடு நாள் கனவாகும். இப்போது அதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது மகிழ்ச்சி” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பேசியுள்ளார் பன்ட்.

