உலகக்கோப்பை தொடரில் இருந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர் ஆண்ட்ரே ரஸல் விலகல்!!

உலகக்கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 5 விக்கெட்டுகளை ரஸல் எடுத்துள்ளார். பாயின்ட்ஸ் டேபிளில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 8-வது இடத்தில் இருக்கிறது. அடுத்த மேட்சில் வரும் வியாழன் அன்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்தியாவை எதிர்கொள்கிறது.



BREAKING: Andre Russell has been ruled out of the rest of #CWC19 through injury. Sunil Ambris will join the West Indies squad as his replacement.#CWC19 | #MenInMaroon pic.twitter.com/BuhWdjskzq