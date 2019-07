“எங்க நாட்டுக்கு வந்திடுங்க ப்ளீஸ்…”- அம்பத்தி ராயுடுவைச் சீண்டிய ஐஸ்லாந்து கிரிக்கெட்

தொடர்ந்து அணியில் இருந்த விஜய் ஷங்கருக்குக் காயம் ஏற்பட்டது. அவருக்கு பதில் இளம் வீரரான மாயன்க் அகர்வால் அணியில் சேர்க்கப்பட்டார். இப்படி ராயுடு, தொடர்ந்து ஒதுக்கப்பட்டு வந்தார்.

முன்னதாக விஜய் ஷங்கர் அணியில் சேர்க்கப்படதற்கு, அவரது ‘முப்பரிமாண' திறமை (பேட்டிங், பவுலிங், ஃபீல்டிங்) ஆகியவையே காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது. இதை கேலி செய்யும் வகையில் ராயுடு, “உலகக் கோப்பைத் தொடரின் முப்பரிமாணத்தையும் பார்ப்பதற்கு புதியதாக 3டி கிளாஸ் வாங்கியுள்ளேன்” என்று கூறி சர்ச்சையைக் கிளப்பினார்.



Agarwal has three professional wickets at 72.33 so at least @RayuduAmbati can put away his 3D glasses now. He will only need normal glasses to read the document we have prepared for him. Come join us Ambati. We love the Rayudu things. #BANvIND #INDvBAN #CWC19 pic.twitter.com/L6XAefKWHw