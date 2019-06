இங்கிலாந்து கால்பந்து கேப்டனுடன் செல்ஃபி... கோலியை கலாய்த்த அபிஷேக் பச்சன்

இந்த பதிவுக்கு பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் கிண்டலாக கலாய்த்துள்ளார். கோலியின் இந்தப் புகைப்படத்துக்கு பதிலாக ஒரு பதிவை பதிவிட்டார்.

செல்ஸே ரசிகரான அபிஷேக் பச்சன் டோட்டன்ஹாம் அணியை போட்டி அணியாக பார்க்க கூடியவர். அந்த அணியின் ஹாரி கேணுடன் எடுத்த புகைப்படத்துக்கு பதில் படமாக செல்ஸே அணியின் ஜெர்ஸியை வைத்துள்ள புகைப்படத்தை வெளியிட்டு கலாய்த்துள்ளார்.

It was a pleasure meeting you @HKane and all the best for the finals. pic.twitter.com/Axpb2apmDB