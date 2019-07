5 மணி நேரம் நீடித்த த்ரில் ஆட்டம் : பெடரரை வீழ்த்தி விம்பிள்டன் பட்டம் வென்றார் ஜோகோவிக்!!

டென்னிஸ் ரசிகர்களுக்கு பிரமாண்ட விருந்தளித்த விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டியில் செர்பிய வீரர் ஜோகோவிக் முன்னிலை வீரர் பெடரரை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார். மொத்தம் 4 மணி 57 நிமிடம் நீடித்த இந்த ஆட்டம் டென்னிஸ் ரசிகர்களை த்ரில் மழையில் நனையச் செய்தது.

இங்கிலாந்தின் லண்டன் நகரில் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்று வந்தது. பெண்கள் பிரிவில் ருமேனியாவின் ஹாலெப் பட்டம் வென்ற நிலையில் நேற்று ஆடவர் ஒற்றைய இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது.

Strap yourselves in...@HSBC_Sport Play of the Day is, of course, the longest rally in a #Wimbledon men's singles final... EVER! @DjokerNole | @rogerfederer pic.twitter.com/Mmb1qDqpCy