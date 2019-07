மெர்சிடிஸ் அணியின் தொடர் வெற்றிக்கு முடிவு கட்டிய மாக்ஸ்...! ஆஸ்திரியன் கிராண்ட்பிரிக்ஸ் ரிப்போர்ட்

இந்த சீசன் இதுவரை நடைபெற்ற 8 கிராண்ட்பிரிக்ஸ் போட்டிகளில் ஆறு முறை மெர்சிடிஸ் அணியின் லூயிஸ் ஹாமில்டன் வெற்றி பெற்றிருந்தார். இரண்டு முறை மெர்சிடிஸ் அணியின் வால்டேரி போட்டாஸ் வெற்றி பெற்றிருந்தார்,

ஆஸ்திரியன் கிராண்ட்பிரிக்ஸில் ரெட்புல் அணியின் 21 வயதான மாக்ஸ் வெர்ஸ்தபின் வெற்றி பெற்று அசத்தினார். கடைசி இரண்டு லாப்களில் அவர் பெராரியின் சார்லஸ் லெக்லேர்க்கை முந்தி முதலிடம் பிடித்தார். இருப்பினும் அவர் சார்லஸை முந்தியது சர்ச்சையான முறையாக உள்ளதாக கருதி அதனை விசாரிக்க உள்ளனர்.

Verstappen crosses the line -



F1's youngest ever top-two finishers took it to the last lap #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/wPRECyzYvm