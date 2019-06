மோசமான ஹிட் விக்கெட்டுக்காக கேலி செய்யப்பட்ட சோயிப் மாலிக்

இந்த்க விக்கெட் வீடியோ வேகமாக வைரலானது . சீனியர் வீரர் என்றும் பாராமல் இணையதளங்களில் இவர் கேலிக்கு உள்ளானார்.

Wicket goes to who? — Shyamika Perera (@ShyamikaD) May 17, 2019

Hahahaha...hit wicket of the century... — Abhishek Pandey (@paandey1993) May 17, 2019

Pakistan, only Pakistan can produce such gold comedy moments so frequently on the cricket field. — Yash (@yash_gy77) May 17, 2019

He is playing tennis — PRAVEEN REDDY (@05munnapraveen) May 17, 2019

Shoaib Malik gets OUT hitting his own wickets



Even England players laughing because the saying "Aap Apne Dushman Khud Hain" just turned true

Embarrassing! #ENGvPAK — Mona Alam (@MonaAlamm) May 17, 2019

பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 71 ரன்கள் குவித்து இங்கிலாந்துக்கு மூன்று விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி தேடி தந்தார்.

இங்கிலாந்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்த தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் வென்றது.

341 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய இங்கிலாந்து ஒரு கட்டத்தில் 201/1 என்ற நிலையில் இருந்தது. 114 ரன்களுக்கு ஜேஸன் ராய் ஆட்டமிழந்ததும் 3 விக்கெட்டுகளை 7 ரன்களுக்குள் இழந்தது.

மொயின் அலி டக் அவுட் ஆக 316/5 என்ற நிலையை எட்டியது. ஆனால் ஸ்டோக்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 71, டாம் குரான் 31 என இங்கிலாந்து வெற்றியை 3 பந்துகள் மீதமிருக்கையில் வென்றது.

மோசமான ஃபீல்டிங் தோல்விக்கு காரணம் என்று பாகிஸ்தான் கேப்டன் சர்ஃப்ராஸ் கூறியுள்ளார்.