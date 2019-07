அரையிறுதியில் தினேஷ் கார்த்திக்கை வெளியேற்றிய நீஷமின் வைரல் கேட்ச்!

வர்ணணையாளராக இருந்த மார்க் நிக்கோலஸ் இதனை சிறந்த கேட்ச்களில் ஒன்று என்றார்.

இதனை ரசிகர்கள் ட்விட்டரில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

We've seen some great catches in this tournament but that from Neesham was the best — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 10, 2019

James Neesham has picked a blinder. As good as it gets. #INDvNZ — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 10, 2019

முன்னதாக 50 ஓவர்களில் நியூசிலாந்தை இந்தியா 239 ரன்களுக்கு கட்டுப்படுத்தியது. அதன்பின் களமிறங்கிய இந்தியா 10 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 24 ரன்கள் குவித்தது.

இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் கோலி, ரோஹித், ராகுல் தலா ஒரு ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.

இந்த தொடரில் 5 சதங்கள் அடித்த ரோஹித் ஒரு ரன்னில் ஹென்றி பந்தில் ஆட்டமிழந்தார், கோலி போல்ட் பந்தில் ஒரு ரன்னில் எல்பி.டபிள்.யூ ஆனார்.

இந்தியா 5 ரன்னுக்குள் மூன்று பேரையும் இழந்தது. ஹென்றி சிறப்பாக பந்துவீசினார்.