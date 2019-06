''கிரிக்கெட்டின் சிறந்த கேட்ச்களில் ஒன்று'' உலகக் கோப்பையில் ஸ்டோக்ஸ் அபாரம்!

தென்னாப்பிரிக்காவின் 312 என்ற இலக்கை துரத்திய போது இந்த கேட்ச் ஆட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக அமைந்தது.

ஐசிசி இதனை கிரிக்கெட் வரலாற்றின் சிறந்த கேட்ச்களில் ஒன்று என பதிவிட்ட நொடியில் வீடியோ வைரலாக துவங்கியது.

Ben Stokes with the bat, Ben Stokes with the ball, Ben Stokes on the field!



No question about who's the Player of the Match in the #CWC19 opener #ENGvSA #WeAreEngland pic.twitter.com/2pZwa10xEt