சர்ரே பேட்ஸ்மேனை வீழ்த்திய சச்சின் மகன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர்

இந்த விக்கெட்டை லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கம் பதிவு செய்துள்ளது.

அர்ஜுன் டெண்டுலகர், இந்தப் போட்டியில் 50 ரன்களை விட்டுகொடுத்து இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். 11 ஓவர்கள் வீசிய அவர் 2 மெய்டன் ஓவர்களையும் வீசினார்.

எனினும் இந்த 11 ஓவர்களில் 4 நோபால்களை வீசினார் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர்.

Arjun Tendulkar, take a bow!



He took this stunning wicket this morning for @MCCYC4L.



Follow their progress versus @SurreyCricket 2nd XI https://t.co/Vs5CtV2o8N#MCCcricket pic.twitter.com/5Mb3hWNI70