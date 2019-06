உலகக் கோப்பை 2019: இந்தியாவின் முதல் போட்டிக்கு வாழ்த்து சொன்ன கால்பந்து வீரர்!

29 வயதான ஜெர்மன் கால் பந்து வீரர் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலிக்கு தன்னுடைய ஆதரவு மற்றும் வாழ்த்தை தெரிவித்துள்ளார். விராட் கோலி, ஜெர்மன் கால்பந்து அணிக்கு எப்போதும் ஆதரவு அளித்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2014 உலகக் கோப்பையில், ஜெர்மன் கால் பந்து அணி வெற்றி பெற்றது. இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் உடை அணிந்து, கையில் பேட்டுடன் புகைப்படம் எடுத்துகொண்டு அதை ட்விட்டரில் பதிவிட்டு, " அனைத்து இந்திய வீரர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்து. #WorldCup2019. முக்கியமாக நான் இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலிக்காக வேண்டிக்கொள்கிறேன். விராட் கோலி ஜெர்மன் கால்பந்து அணியின் ரசிகர். அவர் பலமுறை எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் #Cricket #GermanyCheersForIndia" என்று கூறியிருந்தார்.

I wish all participants of the Cricket #WorldCup2019 good luck & thrilling matches. Especially I cross my fingers for @imVkohli, the captain of the Indian team. Hes a fan of @DFB_Team and supported it multiple times in the past#Cricket #GermanyCheersForIndia #esmuellert pic.twitter.com/hwS4apAlIE — Thomas Mller (@esmuellert_) June 3, 2019

தாமஸ் முல்லரின் ட்விட்டர் பதிவு, பதிவிட்ட சில மணி நேரத்திலேயே வைரலானது. இந்திய ரசிகர்கள் அதை பகிர தொடங்கினர்.

உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்பாக செல்ஸே அணியின் நட்சத்திர வீரர் டேவிட் லூயிஸ் இந்திய அணிக்கு தனது ஆதரவளப்பதாகவும், வாழ்த்துக்களையும் கூறினார். இந்த தொடரில் இரண்டு தோல்விகளை சந்தித்துள்ள தென்னாப்பிரிக்காவை தனது முதல் போட்டியில் எதிர்கொள்கிறது இந்தியா.

இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி முதல் முறையாக இந்திய அணியை உலகக் கோப்பையில் வழிநடத்துகிறார். ஒருநாள் போட்டிகளில் 227 போட்டிகளில் ஆடி 10843 ரன்களை குவித்துள்ளார் கோலி. அவரது சராசரி 59.57.