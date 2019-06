குறைந்த ஸ்கோர் பாகிஸ்தானை திட்டி தீர்த்த நெட்டிசன்கள்!

பாகிஸ்தான் அணியின் துவக்க வீரர்கள் பக்தர் சமான் மற்றும் பாபர் அஸாம் இருவரும் தலா 22 ரன்களை குவித்தனர்.

அவர்களுக்கு பிறகு வஹாப் ரியாஸ் 18, ஹபீஸ் 16 இவர்கள் மட்டுமே இரட்டை இலக்கத்தை எட்டினர்.

ஷார்ட் பிட்ச் பந்துகளை ஆட பாகிஸ்தான் வீரர்கள் திணறினர். பிட்ச் அதிக ரன்களை குவிக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சாதகமான சூழலில் தான் இருந்தது. இருப்பினும் மாகிஸ்தான் அதனை பயன்படுத்த தவறியது.

I am Still with Pakistan team

we need strong batting line

If we Continue like that , We,ll Fail yo achiive 50+ against England

Captain @SarfarazA_54 Ahmed Do not gave up . You are Hope . You can do it . Yes you did it in WCT2017 YOU,LL DO IT AGAIN

