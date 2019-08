சச்சின் மற்றும் டொனால்டுக்கு 'ஹால் ஆஃப் ஃபேம்' பெருமை!

46 வயதான சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் அதிக ரன் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். 34357 ரன்களை ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து வடிவிலான கிரிக்கெட்டிலும் குவித்துள்ளார். மொத்தமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 100 சதங்களை விளாசிய ஒரே வீரர் சச்சின் மட்டும்தான்.

ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் மஹிலா ஜெயவர்த்தனே சச்சினின் சாதனையை பாராட்டி பேசியுள்ளார். 25 வருடங்களாக சிறந்த கிரிக்கெட்டை ஆடியுள்ளார் என்று தெரிவித்தார்.

இந்த பெருமையை பெற்ற சச்சின் தனது குடும்பம், பயிற்சியாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். தனது வாழ்க்கையில் தனது சகோதரர் அஜித் மற்றும் தனது மனைவி அஞ்சலி இருவரது பங்களிப்பு அளப்பறியது என்றார். மேலும் பயிற்சியாளர் அச்ரேக்கரையும் நினைவுகூர்ந்தார்.

Highest run-scorer in the history of Test cricket

Highest run-scorer in the history of ODI cricket

Scorer of 100 international centuries



