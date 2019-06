பாக். கிரிக்கெட் வீரர் ஆசிஃப் அலியின் மகள் புற்று நோயால் பரிதாப மரணம்!

இது குறித்து, ஆசிஃப் அலி விளையாடும் பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக்கின் இஸ்லாமாபாத் யூனைடெட் அணி, “ஆசிஃப் அலியின் இரண்டு வயது மகள் காலமாகியுள்ளதற்கு நாங்கள், எங்களின் இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆசிஃபிற்காகவும், அவரின் குடும்பத்துக்காகவும் நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறோம். வலிமைக்கும் தைரியத்துக்கும் முன்னுதாரணம் ஆசிஃப். அவர் நம் எல்லோருக்கும் சான்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்” என்று ட்விட்டர் மூலம் பதிவிட்டது.

நேற்று, பாகிஸ்தான் - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையில் 5வது மற்றும் தொடரின் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நடந்தது. அதில் ஆசிஃப் அலி, 22 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பாகிஸ்தான், இந்தப் போட்டியில் தோற்று, தொடரையும் 4-0 என்ற கணக்கில் இழந்தது.

தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளிலும் விளையாடிய ஆசிஃப் அலி, இரண்டு அரைசதங்களை அடித்தார். இதுவரை பாகிஸ்தானுக்காக 16 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அலி, 31.09 சராசரியில் 342 ரன்களை குவித்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் இந்த மாத இறுதியில் ஆரம்பிக்க உள்ள உலகக் கோப்பை ப்ரிலிமினரி அணியில் ஆசிஃப் அலி இடம் பெறவில்லை. ஆனால், அவர் தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட அணியில் இடம் பெற வாய்ப்புள்ளது.

மே 23 ஆம் தேதிக்கு முன்னர் அணிகள், உலகக் கோப்பைக்கான இறுதி அணிப் பட்டியலை முடிவு செய்ய வேண்டும்.

My daughter is fighting the stage IV cancer and we are taking her to US for her treatment. A big shout out to @usembislamabad and @USCGLahore for issuing the visa to us within an hour. Special thanks to Mike, Elizabeth, Tanveer & @TalhaAisham Bhai. Keep my princess in your Duas!