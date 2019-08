ஜிம்பாப்வே அணி நீக்கம் செய்யப்பட்டத்தை அடுத்து ஜிம்பாப்வே அணியின் வீரர் சிக்கந்தர் ரஸா, சர்வதேச கிரிக்கெட்டை இப்படியான விட்டு விலக எண்ணவில்லை என்று கூறியுள்ளார். ரஸா டிவிட்டரில் உருக்கமான செய்தியை பதிவு செய்துள்ளார். " எப்படி ஒரு முடிவு அணியினரை அந்நியர்கள் ஆக்கியுள்ளது, எப்படி ஒரு முடிவு பலரை வேலையற்றவர்காள்ளாகியுள்ளது, எப்படி ஒரு முடிவு பல குடும்பங்களை பாதித்துள்ளது, எப்படி ஒரு முடிவு பலரின் வாழ்க்கையை சீரழத்துள்ளது, இப்படியாக நான் சர்வதேச போட்டிகளை விட்டு விலக நினைக்கவில்லை. @ICC" என்று பதிவிட்டார்.

How one decision has made a team , strangers

How one decision has made so many people unemployed

How one decision effect so many families

How one decision has ended so many careers

Certainly not how I wanted to say goodbye to international cricket. @ICC pic.twitter.com/lEW02Qakwx