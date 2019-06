இணையத்தில் வைரலான கைஃப்போடு கைஃப் எடுத்த புகைப்படம்

ரசிகர்கள் இந்த பதிவுக்கு முகமது கத்ரீனா என்றும், இருவரது வாழ்க்கையின் திருப்பு முனையும் இங்கிலாந்தில் துவங்கியது என்று கூறியிருந்தனர்.

Finally the Kaif's meet.

PS- As clarified earlier, abhi tak koi rishta nahi , except insaaniyat ka :) pic.twitter.com/5lK1cLHlEq — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 4, 2019

Mohammad Katrina. — Voice of Assam (@VoiceOfAxom) June 4, 2019

Both Kaifs' career took a huge stardom from London; #KatrinaKaif from the movie Namaste London, @MohammadKaif from NatWest final on @HomeOfCricket Lord's London! — ASHISH TRIPATHI (@TripathiThunder) June 4, 2019

Ahahahaha caption — sanghamitra (@sanghamitra_4) June 4, 2019

Watch it bro! Your wife follows you on twitter — Priyatham (@priyathamr) June 4, 2019

Abhi tak matlab — Danish (@realdanish) June 5, 2019

We miss your feelding kaif Bhai... — Rejected Piece (@Chanti_6666) June 5, 2019

Katrina ur lucky to meet our rubber man replica of @JontyRhodes8 — Vin (@vinodnair68) June 4, 2019

கைஃப், ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிட்டல் அணிக்கு உதவி பயிற்சியாளராக பணியாற்றினார். கங்குலி, பாண்டிங்குடன் பணியாற்றினார் இவர். டெல்லி இந்த தொடரில் 3வது இடத்தை பிடித்தது.

ஐபிஎல் தொடரின் போது ஃபீல்டிங்கிற்கான புதிய விதிகளை கைஃப் கூறினார்.

ஃபீல்டிங் மோசமான வீரர்களை நல்ல வீரர்களை கொண்டு மாற்றுவது தவறான செயல் என்றார்.

கொல்கத்தாவுக்கு எதிரான போட்டியில் பியூஷ் சாவ்லா தனது ஓவரை முடித்த பின்பு ரின்கு சிங்கை ஃபீல்டிங் நிறுத்தியதற்கு கைஃப் நடுவர்களிடம் முறையிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.