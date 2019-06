தனது தொடர் ட்விட்டுகள் மூலம் அரசை திறம்பட தொடரவுள்ளதாகவும், புதிய இந்தியாவை உருவாக்குவதாகவும் மோடி தெரிவித்தார்.

மேலும் மோடி ''நாட்டு மக்களுக்கு முழு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே தனது முதல் வேலை என்று குறிப்பிட்டார். பாஜக தலைமையிலான என் டிஏ கூட்டணி அதிக இடங்களில் வென்று மீண்டும் ஆட்சியமைக்கவுள்ளது" என்றார்.

Congratulations @narendramodi ji. We believe India is going to reach greater heights with your vision. Jai hind.

முன்னதாக இந்திய நட்சத்திர வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் மோடிக்கு வாழ்த்தி தெரிவித்தார். அதில் மோடிக்கு வாழ்த்துக்களை குறிப்பிட்ட சச்சின், வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்க உங்களுக்கு உதவுவோம்" என்று கூறியிருந்தார்.

My heartiest congratulations to @narendramodi Ji & @BJP4India for winning the #LokSabhaElections2019 . The nation is with you in building a brighter and stronger New India .

அதற்கு மோடி நன்றியும் தெரிவித்துள்ளார். இணைந்து சிறந்த நாட்டை உருவாக்குவோம் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

I appreciate the good wishes @sachin_rt! A lot of work has been done in the last five years and much more needs to be done for our nation's transformation. We will serve the nation with utmost diligence. https://t.co/xOOJJPM0Cc