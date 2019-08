இந்த நிகழ்ச்சியின் போது, நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் உறுதி செய்யும் விதமாக மீண்டும் இந்த உறவுகள் திருமணத்துக்கு பிறகானதா என்று கேட்க, பாகிஸ்தான் வீரர் ஆம் என்று கூறி உறுதி செய்தார்.

சமீபத்தில், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்திக் பாண்ட்யாவை உலகத்திலேயே சிறந்த ஆல் ரவுண்டர் ஆக்க முடியும் என்று கூறினார்.

Former Pakistan all-rounder Abdul Razzaq stating that he had 5-6 extramarital affairs (video courtesy Aap News) pic.twitter.com/GP0dOSQELa