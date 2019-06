ஸ்டெம்பை பார்க்காமலேயே பந்தை வீசி பாக். வீரரை ரன் அவுட் செய்த இங்கிலாந்து பவுலர்! #ViralVideo

ஸ்டெம்பை பார்க்காமலேயே பந்தை வீசி பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன் பாபர் ஆசமை இங்கிலாந்து பவுலர் அடில் ரஷீத் ரன் அவுட் செய்துள்ளார். இந்த வீடியோ கிரிக்கெட் பிரியர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப் பயணம் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. முதல்போட்டி மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், அடுத்து நடந்த 4 ஆட்டங்களிலும் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றியது.

5-வது ஒருநாள் போட்டி நேற்று ஹெடிங்லி நகரில் நடைபெற்றது. 27-வது ஓவரை ஓவரின்போது பாகிஸ்தான் அணி 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து 152 ரன்கள் எடுத்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது களத்தில் கேப்டன் சர்ப்ராஸ் அகமது 61 ரன்களிலும், பேட்ஸ்மேன் பாபர் ஆசம் 80 ரன்களிலும் களத்தில் நின்றனர்.

2-வது வந்தை அடில் ரஷித் வீச, அதனை எதிர்கொண்ட சர்ப்ராஸ் லெக் சைடில் தட்டி சிங்கிள் எடுக்க முயன்றார். ரன் எடுக்க முடியாது என்பதை உணர்ந்த அவர், பின் வாங்க தொடங்கினார். ஆனால் எதிர்த்திசையில் வந்த பாபர் ஆசம் மைதானத்தின் பாதி தூரம் வந்து பின்னர் கிரீசுக்கு செல்ல முயன்றார்.

இதற்கிடையே பந்தை கைப்பற்றி கீப்பர் ஜோஸ் பட்லர் பவுலர் ரஷீதுக்கு த்ரோ செய்ய, அதனை பிடித்த ரஷித் ஸ்டெம்பை பார்க்காமலேயே பின்னால் வீசி ஆசமை ரன் அவுட் செய்தார். அந்த வீடியோ காட்சி -



Fabulous work from Adil Rashid! A back-flick onto the stumps without looking does for Babar (80)...



