கிரிக்கெட் வீரர் பிரையன் லாராவுக்கு திடீர் நெஞ்சுவலி! மருத்துவமனையில் அனுமதி!!

அவரது உடல்நிலை நிலவரம் குறித்து குளோபல் மருத்துவமனை விரைவில் அறிக்கையை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிரிக்கெட் உலகில் பல சாதனைகளை படைத்த லாரா, தற்போது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தொடரின் வர்ணனையாளராக இருந்து வருகிறார்.



#Mumbai: West Indies legend Brian Lara has been admitted to Global Hospital in Parel after he complained of chest pain. Hospital to issue a statement shortly. (file pic) pic.twitter.com/sGnvBpiavA