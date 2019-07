ஆப்கன் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனாக ரஷித் கான் நியமனம்!!

ஒரு நாள் கிரிக்கெட் அணிக்கு கேப்டனாக இருந்த குல்பாதின் நைப் மாற்றப்பட்டு அவருக்கு பதிலக ரஷித் கான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். துணை கேப்டனாக அஸ்கர் ஆப்கனை அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.



@rashidkhan_19 appointed as Team Afghanistan's new Captain across all three formats while Asghar Afghan appointed as Vice-Captain. pic.twitter.com/s78Nso67aF