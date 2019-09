World Wrestling Championship: बजरंग सेमीफाइनल में हारे, पर हासिल किया ओलिंपिक कोटा, महिला वर्ग में पूजा भी हारीं

नूर सुल्तान (कजाकिस्तान):

Breaking News: Pooja Dhanda loses in Bronze medal bout (59 kg) to former World medalist Pei Xingru 3-5 in World Wrestling Championships.

Worth mentioning that this is non-Olympic category.

Pooja Dhanda won Bronze medal in last edition. pic.twitter.com/hlqqBswWXJ — India_AllSports (@India_AllSports) September 19, 2019

वहीं, महिला वर्ग में पूजा ढांडा (Pooja Dhanda) को 59 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है. पूजा को चीन की पेई शिनगरू ने 5-3 से मात दे कांस्य पदक जीतने से रोक दिया. चीन की खिलाड़ी ने 1-0 की बढ़त ले ली थी. पूजा ने भी एक अंक ले स्कोर बराबर किया. पेई ने हालांकि दो अंक का दांव लगाकार स्कोर 3-1 से अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद पेई ने टेकडाउन से दो अंक ले 5-1 की बढ़त ले ली. आखिरी दौर में पूजा ने चैलेंज से दो अंक ले हार के अंतर को कम किया.

So near yet so far



The @BajrangPunia engine came alive towards the end making up a 7 points difference, but it wasn't to be as home favourite Daulet Niyazbekov takes the SF on criteria after it ends 9-9.



Bajrang will fight fortomorrow at #WrestleNurSultan#BetterEveryday — JSW Sports (@jswsports) September 19, 2019

बहरहाल, बजरंग की बात करें, तो उन्होंने दूसरे राउंड में अच्छा खेल दिखाया. दौलत ने उन्हें मैट के कोने में घसीटने का प्रयास किया, लेकिन बजरंग ने बचाव कर लिया, लेकिन रैफरी ने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को चार अंक दिए। इसे बजरंग ने चैलेंज किया जो असफल रहा जिससे दौलत 7-2 से आगे हो गए। दौलत ने फिर दो अंक ले 9-2 की बढ़त के साथ बजरंग की मुश्किलें बढ़ा दीं. बजंरग ने हालांकि हरा नहीं मानी और दो अंक लेकर स्कोर 4-9 किया। 90 सेकेंड़ का खेल बचा था और बजरंग ने लगातार अंक ले स्कोर 9-9 कर दिया, चार अंक के दाव के कारण दौलत के हिस्से जीत आई.

Bajrang Punia after allowing the opponent intial lead 2-7 fought very well recovered, EQUALED 9-9,deserves appreciation inspite of losing on I think technical issues.! — IDBHANDARI.IPS.Rtd.DGP H.P (@IDBhandariIPS1) September 19, 2019

इससे पहले (Bajrang Punia) (65 किग्रा) और रवि कुमार (57 किग्रा) ने क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतने के साथ ही अगले साल होने वाले टोक्यो ओलिंपिक (Tokyo Olympic) के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है. पिछली बार विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले बजरंग ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोरिया के जोंग चोलसोन को 8-1 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और अपना पहला ओलिंपिक कोटा हासिल किया.

News Flash: Another BIG one folks:

Bajrang Punia gets India its 3rd Wrestling Quota as he storms into Semis (65 kg) of World Wrestling Championships after beating North Korean grappler 8-1. #WrestleNurSultan pic.twitter.com/ywAr5rgVfZ — India_AllSports (@India_AllSports) September 19, 2019

सेमीफाइनल में बजरंग का सामा कजाकिस्तान के दायलेट नियाजबेकोव से होगा. बरजंग ने इससे पहले इस चैंपियनशिप के अपने पहले मुकाबले में पहलवान क्रिज्सिटोफ बीनकोवस्की को 9-2 से करारी शिकस्त देकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था. प्री-क्वार्टर फाइनल में फिर उन्होंने स्लोवाकिया के डेविड हबाट को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में कदम रखा था.

वहीं, रवि ने क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैम्पियन और 2017 के एशियाई चैम्पियन जापान के यूकी ताकाहाशी को 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और साथ ही भारत को टोक्यो ओलिंपिक का दूसरा कोटा भी दिलाया. रवि सेमीफाइनल में रूस के जवुर यूगेव से भिड़ेगे.रवि ने मुकाबले में अच्छी शुरूआत की और पहले 2-0 की बढ़त बनाने के बाद 4-1 की बढ़त ले ली. उन्होंने इसके बाद 6-1 से मुकाबला जीतकर अंतिम चार में प्रवेश कर लिया और ओलंपिक टिकट भी कटा लिया.

रवि ने इससे पहले, प्री-क्वार्टर फाइनल में अर्मेनिया के आर्सेन हारुतयुनयान को 18-6 से करारी मात देकर अंतिम आठ में प्रवेश किया था. उन्होंने दिन के अपने पहले मुकाबले में कोरिया के किम सुंग ग्वोन को एकतरफा अंदाज में 11-0 से शिकस्त देकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी.