World Championship: Sushil Kumar पहले ही राउंड में हारे, ओलिंपिक में क्वालिफाई करने का सपना टूटा

सुशील के अलावा भारत के पहलवान करण मोर और सुमित मलिक को पहले दौर में शुक्रवार को अपने-अपने वर्ग में हार का सामना करना पड़ा. राष्ट्रमंडल खेलों के चैम्पियन सुमित को पुरुषों के 125 किग्रा वर्ग में दो बार के यूरोपीय चैम्पियन हंगरी के डेनिल लिगेटी से मात मिली.

वहीं, भारत के पहलवान प्रवीण राणा को दूसरे दौर में शुक्रवार को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. राणा ने प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत करते हुए 92 किग्रा वर्ग के पहले दौर में दमदार जीत दर्ज की थी. दूसरे दौर में हालांकि, उन्हें यूक्रेन के लिउबोमेयर सगालीकुक ने 8-0 के बड़े अंतर से मात दी. मुकाबले की शुरुआत से ही राणा पेरशानी में नजर आए और पहले राउंड में 0-6 से पीछे रहे. राणा को मुकाबले के दूसरे राउंड में भी वापसी करने का मौका नहीं मिला. इससे पहले, राणा ने पहले दौर में टेक्निकल सुपरियोरिटी के आधार पर दक्षिण कोरिया के चांगजेई सू को 12-1 के बड़े अंतर से मात दी थी.

Commonwealth Games gold medallist Sumit Malik loses 2-0 to Hungary's Daniel Ligeti in the opening round of the men's freestyle 125kg category in the World Wrestling Championships. pic.twitter.com/9rvq9IP73u