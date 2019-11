क्या WWE Survivor Series 2019 में हिस्सा लेगें, रेसलर ट्रिपल एच ने दिया यह जवाब...

वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) में RAW टीम का हिस्सा रहे पॉल माइकल लेवेस्क यानी ट्रिपल एच ने कहा, वे इस इवेंट के लिए NXT टीम का रेसलर के रूप में प्रतिनिधित्व करने को लेकर जरा भी इच्छुक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि NXT सुपरस्टार्स ने सर्वाइवर सीरीज़ के कार्ड में होने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है और वे एक दर्जन से अधिक बार के वर्ल्ड चैंपियन ट्रिपल एच से ज़्यादा वहां होने के हकदार हैं. ट्रिपल एच दरअसल माइकल लेवेस्क के रिंग नेम हंटर हर्स्ट हेम्सले का शॉट फॉर्म है.

I asked Triple H on the rumours WWE asked him to return to the ring this Sunday.



HHH said if anyone asked him to do it he would "vigorously fight" that and he 'has no interest in doing it whatsoever."



He says it's all about NXT and that talent.