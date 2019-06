धोनी के बारे में योगराज सिंह करेंगे बड़ा खुलासा, अब इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि....VIDEO

यह भी पढ़ें: महामुकाबले में कहीं 'विलेन' न बन जाए बारिश, जानें क्‍या है मैनचेस्‍टर की वेदर रिपोर्ट..

अब जबकि धोनी पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले मुकाबले की तैयारियों को लेकर व्यस्त हैं, तो इसी बीच एक वीडियो सामने आया है. इसमें उन्होंने एक 'अनाम' क्रिकेटर का जिक्र किया है, जो भारतीय क्रिकेट में 'दर्टी पॉलिटिक्स' के लिए जिम्मेदार है. योगराज ने यह भी कहा कि यही कारण है कि गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण और उनके खुद के बेटे युवराज का अहम मौकों पर टीम में चयन नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर ने बताया, भारत और पाकिस्‍तान की टीमों के बीच क्‍या है बड़ा फर्क....

अब जबकि योगराज ने उस खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए उसके नाम का जिक्र नहीं किया. योगराज ने कहा कि वह अभी उस खिलाड़ी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि विश्व कप चल रहा है, लेकिन विश्व कप के बाद वह खिलाड़ी से जुड़े 'सारे खुलासे' करेंगे क्योंकि वह उसके बारे में छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी हार बात जानते हैं. बहरहाल, योगराज भले ही खिलाड़ी का नाम न ले रहे हैं, लेकिन उनके पूर्व में धोनी से 'खास लगाव' के चलते यह अनुमान लगाना किसी भी क्रिकेटप्रेमी के लिए बहुत ही आसान है कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: वर्ल्‍डकप में बारिश की 'मार' को लेकर शोएब अख्तर ने किया यह मजाकिया ट्वीट..

Yograj Singh knows something about Dhoni which he'll tell all of us after the #Worldcup19. Not sure what Yuvraj Singh will be too impressed pic.twitter.com/00pddecOG3