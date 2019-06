दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्‍स के नाम वर्ल्‍डकप (50 ओवर) के एक ओवर में 6 छक्‍के (6 sixes in an over) लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. दक्षिण अफ्रीकी ओपनर गिब्‍स (Herschelle Gibbs) ने यह रिकॉर्ड वर्ष 2007 के वर्ल्‍डकप (World Cup 2007) में बनाया था. उनके कहर के शिकार नीदरलैंड के डान वान बुंगे (Daan van Bunge)बने थे. 50 ओवर के वर्ल्‍डकप में ओवर की सभी गेंदों पर छह छक्‍के जड़ने वाले गिब्‍स दुनिया के एकमात्र बल्‍लेबाज हैं. वैसे, टी20 वर्ल्‍डकप में भारत के युवराज सिंह भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. युवराज ने वर्ष 2007 के टी20 वर्ल्‍डकप में इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ यह कारनामा किया था.