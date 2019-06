वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019 ) में आज विराट कोहली की टीम इंडिया का मुकाबला न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) से होगा. दोनों टीमों ने वर्ल्‍डकप में अब तक अपने मैचों में जीत हासिल हासिल की है. तीन मैचों में तीन जीत के साथ ही न्‍यूजीलैंड की टीम (New Zealand Team) इस समय अंकतालिका में पहले स्‍थान पर हैं. कीवी टीम के छह अंक हैं. दूसरी ओर भारत (Indian Team) ने अब तक अपने मैच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं और जीत हासिल की है. भारतीय टीम ने हाल ही में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ उसी के मैदान पर आयोजित वनडे सीरीज में 4-1 जीत हासिल की थी. टीम के संतुलन और पिछले रिकॉर्ड की वजह से प्रतिद्वंद्वी न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है. वैसे, न्‍यूजीलैंड ने वर्ल्‍डकप 2019 के पहले हुए प्रैक्टिस मैच में भारत को हराया था लेकिन अभ्‍यास मैच के परिणाम को बहुत ज्‍यादा अहमियत नहीं दी जाती है. वर्ल्‍डकप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिहाज से देखें तो न्‍यूजीलैंड टीम भारत के खिलाफ कुछ बढ़त की स्थिति में हैं. दोनों टीमें अब तक सात बार आमने-सामने आई हैं और रिकॉर्ड 4-3 से कीवी टीम के पक्ष में है. इसके अलावा कल के मैच में भारत को फॉर्म में चल रहे ओपनर शिखर धवन की सेवाएं भी नहीं मिलेंगी. धवन के अंगूठे में चोट हैं. वे न केवल शानदार फॉर्म में हैं बल्कि बाएं हाथ के बल्‍लेबाज होने के कारण विपक्षी गेंदबाजों और फील्‍डरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं.