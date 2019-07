World Cup, IND vs SL: रोहित शर्मा की नजर श्रीलंका के खिलाफ इन तीन बड़े रिकॉर्डों पर, लेकिन...

नई दिल्ली:

Mrs. Charulata ji was the woman of the match for me. Incredible to meet someone with such a lively spirit. pic.twitter.com/r9Kqmgl4lR — Rohit Sharma (@ImRo45) July 3, 2019

रोहित शर्मा की मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर से रेस लगी हुई है. यह रेस कौन जीतेगा, यह तो समय ही बताएगा. फिलहाल उन तीन रिकॉर्डों की चर्चा कर लेते हैं, जिनसे रोहित शर्मा केवल एक बड़ी पारी दूर खड़े हैं. चलिए बारी-बारी से जान लीजिए कि ये तीन बड़े रिकॉर्ड कौन से हैं.

7 innings, 4 hundreds, 1 fifty - this isn't Rohit Sharma...but Ro-Superhit Sharma. What a batsman, what a cricketer! Doing a special episode of Castrol Activ #AakashVani on Rohit following all your requests.

Is he India's best batsman at the moment? Thoughts? pic.twitter.com/cCI5Bf2RBA — Aakash Chopra (@cricketaakash) July 4, 2019

1. ...तो ऐसे पहले बल्लेबाज बन जाएंगे रोहित

बांग्लादेश के खिलाफ जड़े शतक ने रोहित शर्मा के एक वर्ल्ड कप में शतकों की संख्या को चार के आंकडे़ तक पहुंचा दिया है. इस शतक से उन्होंने कुमार संगकारा के एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. संगकारा ने भी साल 2015 के संस्करण में चार शतक लगाए थे. अब श्रीलंका के खिलाफ एक और शतक लगाते ही रोहित वर्ल्ड कप के इतिहास में एक संस्करण में पांच शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

2. क्या गुरु सचिन को पीछे छोड़ पाएंगे रोहित?

यहां पर हम बात कर रहे हैं एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने की. और कारनामा भी भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम पर है, जो उन्होंने साल 2003 वर्ल्ड कप में किया था. तब सचिन 673 रन बनाए थे. फिलहाल रोहित के 544 रन हैं और वह सचिन के आंकड़े से अच्छा खासा दूर हैं, लेकिन उनके पास यह रिकॉर्ड तोड़ने का अच्छा मौका जरूर है. और श्रीलंका के खिलाफ एक और शतकीय पारी उन्हें इस रिकॉर्ड के और नजदीक पहुंचा देगी.

3. सचिन का ये रिकॉर्ड तो गया समझो !

जो एक तीसरा रिकॉर्ड रोहित के निशाने पर है, वह है वर्ल्ड कप के एक संस्करण में ग्रुप दौर में सबसे ज्यादा रन बनाना. यह रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर है. सचिन ने साल 2003 में ही ग्रुप दौर में नौ पारियों में 586 रन बनाए थे. इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रोहित को सिर्फ 43 रन बनाने हैं.

VIDEO: बांग्लादेश के खिलाफ रोहित की 87 साल की प्रशंसक चारूलता से मुलकात आकर्षण का केंद्र बन गई.

कुल मिलाकर हिटमैन कुछ भी कर सकता है! यह वह बल्लेबाज है, जिसने अपने खाते में वनडे में तीन दोहरे शतक जमा किए हुए हैं. वास्तव में रोहित के बल्ले से एक और स्पेशल पारी निकली, तो रोहित पिछले सभी रिकॉर्डों पर पानी फेरते हुए वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्डों पर अपना नाम लिख देंगे. हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि उन्हें एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर से चुनौती मिल रही है. पर यह भी एक संयोग है कि रोहित ने तीन में से दो दोहरे शतक श्रीलंका के ही खिलाफ बनाए हैं.