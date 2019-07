World Cup, IND vs ENG: विराट ने बताई ऋषभ पंत को दिनेश कार्तिक की जगह इलेवन में चुनने की वजह

यह भी पढ़ें: बासित अली के टीम इंडिया पर आरोप को लेकर हरभजन सिंह का पलटवार, दिया यह जवाब..

बहरहाल, टॉस के समय जो खबर आई, वह यह रही कि विजय शंकर के पंजे में हल्की चोट है. ऐसा हो सकता है. लेकिन यह बहाना ज्यादा नजर आता है क्योंकि मैच की पूर्व संध्या पर ऐसी कोई खबर नहीं थी. और कप्तान विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय शंकर का बचाव किया था. यह बात अलग है कि विजय शंकर अभी तक खेले गए पिछले मैचों में उम्मीदों पर खरे नहीं ही उतरे. विजय शंकर 3 मैचों की इतनी ही पारियों में 29.00 के औसत से 58 रन ही बना सके. और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी 29 रहा. वहीं, गेंदबाजी में भी विजय शंकर ने इतने ही मैचों में 5.2 ओवर ही फेंके और उन्होंने 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए. विंडीज के खिलाफ कप्तान विराट का उन्हें एक ओवर भी न देना यह बता गया कि धीरे-धीरे विजय शंकर स्कीम से बाहर जा रहे हैं.

"Once he gets going, he's very difficult to stop."#ViratKohli gave Rishabh Pant some big praise at the toss. How good could this youngster be?#CWC19 | #TeamIndia | #ENGvIND | #OneDay4Children pic.twitter.com/rRxteMa6A6