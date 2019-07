World Cup, IND vs BAN: रोहित शर्मा ने इन 'ढेरों रिकॉर्डों' के रंग में रंग दिया

एजबस्टन:

Superb consistency from @ImRo45 , his 4th Century in this World Cup and he has laid the foundation for India to pose a huge total. #INDvBAN pic.twitter.com/aIEMjMx171 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 2, 2019

1. हाशिम अमला के पीछे लगे रोहित

यहां हम बात कर रहे हैं वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने की. इस मामले में सचिन पहले नंबर पर और विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन अब इस क्लब में रोहित शर्मा ने भी अपना नाम लिखवाने की तैयारी कर ली है. चलिए जान लीजिए किसके कितने शतक हैं. और कौन कितने नंबर पर है.

शतक बल्लेबाज

49 सचिन तेंदुलकर

41 विराट कोहली

30 रिकी पॉन्टिंग

28 सनथ जयसूर्या

27 हाशिम अमला

26 रोहित शर्मा

वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी

पहले भी इस रिकॉर्ड में रोहित शर्मा का नाम लिखा था. बस अंतर यह रहा कि पहले साझीदार शिखर धवन थे और अब रहे केएल राहुल. चलिए जान लीजिए कि किन-किन बल्लेबाजों ने किस संस्करण में साझेदारी की.

साझेदारी बल्लेबाज बनाम

176 केएल राहुल/रोहित शर्मा बांग्लादेश, 2019 (एजबस्टन)

174 रोहित शर्मा/शिखर धवन आयरलैंड, 2015 (हैमिल्टन)

163 अजय जडेजा/तेंदुलकर केन्या, 1996 (कटक)

153 तेंदलुकर/सहवाग श्रीलंका, 2003 (जोहानेसबर्ग)

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक

इस मामले में भी रोहित शर्मा ने अब सचिन पर निशाना लगा दिया है, जबकि उन्होंने कर ली है कुमार संगाकारा के रिकॉर्ड की बराबरी

(शतक/पारियां) बल्लेबाज



6/44 तेंदुलकर

5/42 पॉन्टिंग

5/35 संगकारा

5/15 रोहित

That's the end of the innings – India finish on 314/9.



Rohit Sharma was the star once again, his fourth century of #CWC19 leading the way for India. Mustafizur Rahman was the pick of the Bangladesh bowlers with 5/59!#BANvIND | #CWC19 pic.twitter.com/O6FWQwjLHl — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 2, 2019

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

रोहित छक्कों के बादशाह हैं, लेकिन रेस में अब वह आतिशी महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल गए हैं. चलिए जानिए कि दुनिया में वो कौन से बल्लेबाज हैं, जो छक्कों के बादशाह रहे हैं.

छक्के बल्लेबाज

351 शाहिद आफरीदी

326 क्रिस गेल

270 सनथ जयसूर्या

230 रोहित शर्मा

228 एमएस धोनी

वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन

इस मामले में हो सकता है कि रोहित अपने गुरु सचिन तेंदुलकर को पीछे न छोड़ पाएं, लेकिन रोहित शर्मा, सचिन के ही एक कारनामे पर पानी फेरते हुए तीसरे नंबर पर आ गए हैं. और यह भी तय दिख रहा है कि इसी वर्ल्ड कप में रोहित दूसरे नंबर पर भी आ सकते हैं.

Four hundreds in the tournament!



What a stellar innings that was from Rohit Sharma. #TeamIndia | #BANvIND | #CWC19 pic.twitter.com/3wFlF5DWd9 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 2, 2019

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बल्लेबाज साल

673 तेंदुलकर 2003

523 तेंदुलकर 1996

503 रोहित 2019

482 सचिन 2011

VIDEO: पिछले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से हरा दिया.

अब जबकि भारत को जारी वर्ल्ड कप में कम से कम दो मैच अभी और खेलने हैं, तो उम्मीद है कि रोहित के बल्ले से अभी और कई रिकॉर्ड निकलेंगे.