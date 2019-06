World Cup, IND vs AUS: ओवल में तो शिखर धवन ने सर विव रिचर्ड्स को भी पीछे छोड़ डाला

यह भी पढ़ें: शिखर धवन ने लगाया शतक, इसके साथ ही बनाए कई रिकॉर्ड्स...

पहले तो बता दें कि शिखर धवन को केनिंगटन ओवल बहुत ही ज्यादा रास आता है. धवन ने इस मैदान पर खेले पांच मैचों में से तीन में शतक जड़े हैं. ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह मैदान इस लेफ्टी बल्लेबाज को कितना ज्यादा रास आता है.

Great all round batting effort by India. @SDhawan25 paced his innings beautifully and all the other batsman complemented him superbly. Backing the bowlers to do the job #IndvAus