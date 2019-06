World Cup 2019: इमरान ताहिर ने दिया सभी बल्लेबाजों को यह बड़ा चैलेंज

World Cup 2019: Imran Tahir, Quinton de Kock hearth as South Africa register first win - https://t.co/S2Fba4Pd2J pic.twitter.com/u0Ldw4NTQO

अगर हम आपसे पूछें कि अभी तक किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा छक्के खाए हैं. हो सकता है कि आप तुरंत ही बता दें. लेकिन फिर भी अगर आप भूल रहे हैं, तो चलिए हम बारी-बारी से बताते हैं कि किस गेंदबाज की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है. और यह थोड़ा हैरान करने वाला भी है.

छक्के खिलाड़ी देश

12 राशिद खान अफगानिस्तान

10 आदिल राशिद इंग्लैंड

08 एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया

कहां सब उम्मीद कर रहे थे कि राशिद खान बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेंगे, लेकिन देखने में आया उलट. इयोन मोर्गन को लंबे समय तक याद रखेंगे राशिद. चलिए अब उस चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं, जो इमरान ताहिर ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को दे डाला है!! अगर हम आपसे यह पूछें कि किस गेंदबाज ने बिना छक्का खाए सबसे ज्यादा गेंद फेंक डाली हैं, तो यह आप नहीं ही बता पाएंगे. वैसे थोड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि यह काम एक लेग स्पिनर ने ही किया है. चलिए जान लें.

9-0-110-0 Rashid Khan's bowling figures today the most expensive figures in World Cup history & most expensive figures for a spinner ever pic.twitter.com/6Zmdl2Pdzu