World Cup 2019: घूमने निकली विराट कोहली की टीम इंडिया तो लोगों ने यूं किया ट्रोल....

Snapshots from #TeamIndia's fun day out in the woods. Stay tuned for more..... pic.twitter.com/nKWS21LXco — BCCI (@BCCI) May 31, 2019

बस फिर क्या था. बीसीसीआई के फोटो शेयर करते हुए टीम इंडिया के फैंस की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गईं. कुछ ही घंटों में फोटों पर सैंकडों फैंस ने प्रतिक्रिया दी. टीम के फैंस ने पूछा कि टीम नेट्स में अभ्यास क्यों नहीं कर रही है.

कुछ फैंस ने लिखा, 'प्रैक्टिस कौन करेगा.' जबकि अन्य ने भी विभिन्न प्रकार से टीम को आड़े हाथ लिया. नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर आए खास कमेंट्स पर..

Practice kaun karega? — abhi (@Fake_Acc18) May 31, 2019

एक यूजर ने लिखा, 'ये सब तो घूमने ही गए हैं...'.

एक यूजर ने लिखा, 'अपने गेम पर फोकस कीजिए. इस वक्त हमें वर्ल्ड कप की जरूरत है.'

ye sab to ghumne hi gaye he... — arpit gurjar (@ArpitGurjar) May 31, 2019

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कृपया वर्ल्ड कप जीतिए. धन्यवाद.'

Please win the World Cup

Thank you. — Kamran Musstafa (@kami3012) May 31, 2019

खिलाड़ियों के व्यक्तिगत पोस्ट पर भी प्रशंसकों ने इसी प्रकार की प्रतिक्रिया दी. हार्दिक पंड्या ने फोटो को अपने इंस्टाग्राम पर डालते हुए लिखा, 'रियल लाइफ पबजी.'

पंड्या के इस पोस्‍ट पर कई लोगों ने चुटीलें कमेंट किए. कई लोगों ने जवाब देते हुए लिखा कि उन्होंने टीम इंडिया के अपने सहयोगी जसप्रीत बुमराह को क्‍यों फोटो से हटा दिया. (इनपुटः आईएएनएस)