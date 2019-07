World Cup 2019: अब इस जर्सी को पहनकर खेलेगी टीम इंडिया, रविवार को है इंग्लैंड से मुकाबला

यह भी पढ़ें: अब सचिन तेंदुलकर के समर्थकों ने धोनी की आलोचना पर ट्रोलर्स पर किया पलटवार

भारतीय टीम इंग्लैंड (IND vs ENG) के खिलाफ बर्मिंघम में भिड़ेगी. टीम का इरादा इस मैच में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंचने का होगा. भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि वह इस नई जर्सी में भी अपना जलवा बनाए रखे और पहले के मैचों की तरह इस मैच में भी जीत दर्ज करे.

What do you think of this kit? #TeamIndia | #CWC19 pic.twitter.com/Bv5KSfB7Uz

India's W/L record in their last 12 World Cup games: -



How will those numbers change on Sunday, after they take on England in this kit? #ENGvIND | #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/XitVSXULhl