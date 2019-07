World Cup 2019: अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं कोहली और विलियमसन, देखें तस्वीर

यह भी पढ़ें: कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाली महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी

बात है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2008 की. इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी कोहली और विलियमसन एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं. उस मैच में भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को तीन विकेट से हराया था. अब एक फिर दोनों कप्तान अपनी नेशनल टीमों का नेतृत्व करते हुए एक दूसरे के सामने होंगे. टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल से पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप (Cricket World Cup) ने अपने ट्वविटर हैंडल से दोनों कप्तानों की उसी पुरानी तस्वीर को शेयर किया.

तस्वीर शेयर करते हुए हैंडल पर लिखा गया, '11 साल पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप में कोहली और विलियमसन ने एक दूसरे का सामना किया था. अब एक फिर मंगलवार को वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में दोनों कप्तान ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर अपनी टीमों का नेतृत्व करेंगे.'

11 years ago, #ViratKohli and #KaneWilliamson faced off in the ICC U19 World Cup semi-final in Malaysia.



On Tuesday, they will lead India and New Zealand in the #CWC19 semi-final at Old Trafford!



Full circle #TeamIndia | #BackTheBlackCaps pic.twitter.com/FakooHmfUY