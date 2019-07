World Cup 2019: इसलिए बीसीसीआई ने आईसीसी से मांगा खिलाड़ियों की सुरक्षा का आश्वासन

बीसीसीआई ने अपने पत्र में आईसीसी से कहा है कि यह हैरानी करने की वाली बात है कि हेडिंग्ले में मैच के दौरान कैसे तीन विमान राजनीतिक नारों के साथ अलग-अलग समय पर स्टेडियम के ऊपर से गुजर गए. बीसीसीआई के सीईओ राहुल जोहरी ने शनिवार को आईसीसी को लिखे पत्र में कहा, "बीसीसीआई की ओर से, मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज हुई घटना को हम बेहद गंभीरता से लेते हैं. हम आईसीसी और ईसीबी से अनुरोध करते हैं कि हमें आश्वासन दिया जाए कि आगे के खेलों में ऐसी कोई घटना नहीं होगी. इसके अलावा हम यह भी आश्वासन चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय प्रशंसकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी.'

आईसीसी के टूर्नामेंट प्रमुख क्रिस टेटली, इस घटना के लिए पहले ही बीसीसीआई से माफी मांग चुके हैं. उन्होंने कहा, "ईमेल के लिए आपका धन्यवाद. हां, हम बैनरों से अवगत हैं. आज सुबह स्टेडियम के ऊपर से दो विमान उड़े." आईसीसी ने बाद में एक बयान जारी कर कहा है, "यह एक बार दोबारा हुआ इस पर हमें खेद है. हम आईसीसी विश्व कप में किसी तरह के राजनीतिक संदेश की अनदेखी नहीं कर सकते. पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम किया है ताकि इस तरह के विरोध को रोका जाए. पहले हुए वाकये के बाद वेस्ट यार्कशायर पुलिस ने हमें आश्वस्त किया था कि इस तरह की चीजें दोबारा नहीं होंगी। इसलिए ऐसा दोबारा हुआ इससे हम निराश हैं"

Who the hell renting them these aircrafts ? Which bodies are operating so close yet not recognised/unidentified/unattended ? And here in India,we convinently complain about intolerance, insecurity & stone pelting ! Folks, This is your favourite Europe !https://t.co/xTF8qMx22Y