World Cup 2019: कुछ ऐसे प्रशंसक बना रहे पाकिस्तान के सेमीफाइनल के समीकरण का जमकर मजाक

नई दिल्ली:

Pakistan ???????? need to do same thing but tree must be inside stadium and there will be no extra balls ..#PAKvBAN pic.twitter.com/0TrEDmk4rd — Anmol (@twettrust) July 4, 2019

यह भी पढ़ें: इसलिए ऋषभ पंत को माइकल क्लार्क ने सर्वश्रेष्ठ नंबर चार विकल्प करार दिया, लेकिन...

अब आप राजा गुफरान रहमान की बात पर भी गौर कर लीजिए. देखिए कैसे मजे ले रहे हैं

Only 1 possibility to reach into the semi final..

Bangladesh sacrifice

Give batting to Pakistan.

450 plus score &

Bangladesh out on 100.

It will not happen.

Crazy cricket.

Braithwaite missed 6

Big loss from kali aandhi

Give 2 points to ausis — Raja Ghufran Rehman (@ghufrancc) July 3, 2019

ए आलम ने पाकिस्तान को एक अलग ही सुझाव दिया है. गौर फरमाइए

After doing all the calculations to see the best possible scenario under which Pakistan can qualify for the Semis is that we should win the toss, score 350 plus, then lock the Bangladesh team in the toilet during the lunch break.#CricketWorldCup2019#CWcup2019 — AAlam (@AlamUnjum) July 3, 2019

यह भी पढ़ें: टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया ड्रेसिंग रूम में 'धोनी के असर' का खुलासा

अंशाल नाम के इस ट्विटर हैंडल पर शख्स ने एक अलग ही संभावना या समीकरण की बात कही है

If Bangladesh team doesn't show up for the match, will Pakistan team able to qualify for the semis? just looking for possibilities #ICC #Cricket #WorldCup #Pakistan #bangladesh — Anshaal (@AnshalKhawar) July 3, 2019

VIDEO: भारत ने पाकिस्तान को को 89 रन के अंतर से मात दी थी.

वास्तव में खुद पाकिस्तानी टीम ने अपने खराब प्रदर्शन से खुद को ऐसे हालात में फंसा लिया है, जो बहुत ही दयनीय और उपहास का ही विषय हैं. और अब जब टांग खिंचाई करने वालों को पूरा मौका मिला रहा है, तो वे इसमें बिल्कुल भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे