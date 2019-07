World Cup 2019: कुछ ऐसे पाकिस्तान मंत्री ने महेंद्र सिंह धोनी पर किया अपमानजनक वार

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बोले-MS धोनी को 7वें क्रम पर भेजना बड़ी गलती, माही होते तो...

पाकिस्तान सरकार में विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, " पाकिस्तानियों की नई मोहब्बत न्यूजीलैंड". चौधरी यहीं नहीं रूके और उन्होंने एक ट्वीट का जवाब देते हुए रीट्वीट किया, "धोनी आप इसी तरह की शर्मनाक हार के हकदार थे". यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी मंत्री ने क्यों इस ट्वीट को रीट्वीट किया है. दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ खेले मैच में धोनी सहित भारत पर पाकिस्तानी प्रशंसकों ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कराने के लिए भारत जानबूझकर इंग्लैंड से हारा था.

Dhoni you deserved such disgraceful exit for polluting the gentleman's game with fixing and bias! #NZvsIND