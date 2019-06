World Cup 2019: कुछ ऐसे सरफराज अहमद जमकर बरसे पूर्व क्रिकेटरों पर

यह भी पढ़ें: मिचेल स्टॉर्क ने यहां तो 'बड़ों-बड़ों' को पानी पिला डाला

पाकिस्तान का अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका (South Africa team) से होने जा रहा है. मैच से पहले सरफराज ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व क्रिकेटरों और अपने आलोचकों पर जमकर निशाना साधा. सरफराज ने कहा कि पूर्व क्रिकेटर खुद को खुदा समझने लगे हैं, जो अब आधिकारिक प्रसारकों के साथ टीवी पर विशेषज्ञों के रूप में जुड़े हुए हैं.

पूर्व क्रिकेटरों और आलोचकों पर हमला करते हुए सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने कहा, 'उनकी नजर में तो हम खिलाड़ी भी नहीं हैं. वे टेलीविजन पर खुदा बन गए हैं.' वर्ल्ड कप में भारत (India Cricket team) के खिलाफ मैनचेस्टर में हुए मुकाबले में हारने के बाद पाकिस्तान टीम (Pakistan team) आलोचकों के निशाने पर कुछ ज्यादा ही आ गई है. टीम की आलोचनों करने वाले पूर्व क्रिकेटरों में शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) सबसे उग्र नजर आते हैं. अख्तर ने तो सरफराज को कप्तानी से हटाने तक की मांग कर दी थी.

Sarfaraz Ahmed "some people are sitting on television thinking they are God" #CWC19