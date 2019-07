World Cup 2019: टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया ड्रेसिंग रूम में 'धोनी के असर' का खुलासा

लीड्स:

WATCH: @RishabPant777 scored 48 - at the other end was @msdhoni



We rewind & take a look at some memorable Dhoni-pant memories from Edgbaston #TeamIndia #CWC19



Video link here https://t.co/tsRKtqsVkz pic.twitter.com/IkmH6LDqr1 — BCCI (@BCCI) July 3, 2019

इसमें कोई दो राय नहीं कि धोनी अब वैसे बल्लेबाज नहीं रह गए हैं, जिन्हें हम जानते हैं या जैसी छवि उनकी रही है. धोनी ने जारी वर्ल्ड कप के सात मैचों में 93 के स्ट्राइकरेट से 223 रन बनाए हैं. वास्तव में स्ट्राइक रेट धोनी का नहीं कहा जा सकता है. वैसे यह स्ट्राइकरेट हाल ही में उनकी स्ट्राइक रोटेट न कर पाने या बड़े शॉट न लगाने को बयां नहीं करता है. लेकिन इस बात के लिए उनकी हालिया चौतरफा आलोचना हुई है. वहीं, कुछ लोगों ने माही की बतौर फिनिशर की क्षमता पर भी हाल में ही सवाल उठाया है. बहरहाल, टीम के साथी खिलाड़ियों के लिए धोनी अभी भी बहुत ही ज्यादा अहम और प्रभावशाली शख्सियत हैं. इन खिलाड़ियों का मानना है कि धोनी टीम के लिए बल्लेबाजी से कहीं ज्यादा मदद करते हैं. वह हालात को सबसे अच्छा पढ़ते हैं और हालात के हिसाब से खेलते हैं.

This is the reason why Dhoni is using different bats. pic.twitter.com/gx39m5by9J — Johns (@CricCrazyJohns) July 4, 2019

टीम इंडिया के एक सदस्य ने कहा कि हमें ईमानदार होने की जरूरत है और जब बात बल्लेबाजी की आती है, तो हम इंग्लैंड टीम नहीं हैं. हमारे पास पुछल्ले बल्लेबाज हैं और जब माही भाई बैटिंग के लिए आते हैं, तो ज्यादातर मौकों पर उन्हें इस बात को जहन में रखना होता. माही भाई के पास वैसी स्वतंत्रता नहीं होती, जिस आजादी से बेन स्टोक्स खेलते हैं. वजह यह है कि इंग्लैंड के पास नंबर दस तक बैटिंग है, जो हमारे पास नहीं है. जब बांग्लादेश के खिलाफ वह आउट हुए, तो हमने आखिरी ओवर में दो विकेट गंवा दिए.

इस खिलाड़ी ने यह भी कहा कि धोनी का शांत मिजाज और उनका विशाल अनुभव कप्तान विराट कोहली को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है. और उनकी सलाह युवा खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा मदद पहुंचाती है. इस खिलाड़ी ने कहा कि जहां तक तक उनके मैदान पर अनुभव की बात है, तो वह एक ऐसे शख्स हैं, जिनके पास हमारे हर सवाल का जवाब होता है. अगर आपका प्लाए 'ए' काम नहीं करता, तो वह प्लान 'बी', 'सी' और 'डी' के बारे में बताते हैं. वास्तव में बांग्लादेश के खिलाफ भी आपने नोटिस किया होगा कि वह लगातार ऋषभ पंत को उन क्षेत्रों के बारे में बताते रहे, जहां उन्हें हिट लगाने चाहिए. वास्तव में अनुभव बाजार में नहीं मिलता.

The Moment Of The Yesterday's Match.



MS DHONI handed over the keeping gloves to Rishab pant. pic.twitter.com/a9X0KRpkiZ — DHONIsm™ (@DHONIism) July 3, 2019

टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी ने कहा कि धोनी की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कोहली स्लॉग ओवरों में खुले दिमाग के साथ बाउंड्री पर फील्डिंग लगा सकते हैं. विराट भाई बाउंड्री पर खड़े हो सकते हैं और वह महत्वपूर्ण बाउंड्रियां रोक सकते हैं क्योंकि गेंदबाजो को दिशा-निर्देशित करने के लिए माही भाई विकेट के पीछे होते हैं. इसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि जब कुछ ओवरों के बाद हम मैदान पर उतरते हैं, तो माही भाई गेंदबाजों को बताते हैं कि किस क्षेत्र में गेंदबाजी करनी है. और कैसे बॉलर को अपनी गति और विविधता पर काम करने की जरूरत है.

एक और तीसरे खिलाड़ी ने कहा कि धोनी के अनुभव का कोई विकल्प नहीं है. खिलाड़ियों का यह भी मानना है कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में माही भाई की उपस्थिति भर ही टीम के आत्मविश्वास को बढ़ा देती है. चाहे यह फील्डिंग में छोटा बदलाव है या फिर बल्लेबाजी के दौरान खास एरिया को टारगेट करने की बात हो, हम जाने हैं कि माही भाई यहां हैं. उनके सुझाव इतने सटीक होते हैं कि आप पलक भी नहीं झपका सकते