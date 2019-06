World Cup: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ मैच में चोटिल हुए अफगानिस्‍तान के राशिद खान

शोएब अख्तर (Shoaib AKhtar) ने यूट्यूब पर अपलोड किए अपने वीडियो में कहा, 'ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा सकता है. अगर भारत ऐसा करता है तो टूर्नामेंट खुला रहेगा.' उन्होंने कहा, 'भारतीय बल्लेबाज इस मैच को जीतने के लिए प्रतिबद्ध है और गेंदबाज विकेट लेने के लिए तैयार हैं.' पाकिस्तान के गेंदबाज अख्तर, जो अपने खेल के दिनों में अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे. उन्‍हें रावलपिंडी एक्‍सप्रेस कहकर भी संबोधित किया जाता था. शोएब का मानना है कि स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) के साथ अंशकालिक स्पिनर केदार जाधव (Kedar Jadhav) भी भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे.

